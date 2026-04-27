В Альметьевске вооруженные напали на семейную пару, три человека пострадали

В Альметьевске произошел инцидент с вооруженным нападением на семейную пару. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По информации очевидцев, мужчина с женой прогуливался по улице Чернышевского, когда на них напали несколько человек с пистолетами. Нападавшие начали стрелять, и мужчина смог спастись, забравшись в свою машину. Однако злоумышленники продолжили обстрел автомобиля. Когда у нападавших закончились патроны, мужчина выбежал из машины и попытался атаковать вооруженных с ножом.

В результате столкновения пострадали трое человек. На месте происшествия работают сотрудники полиции.