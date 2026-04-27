Суд Рязани отказал мужчине в восстановлении гражданства РФ из-за преступлений

8 апреля Советский районный суд города Рязани рассмотрел административное дело гражданина К., который оспаривал решение УВМ УМВД России по Рязанской области о прекращении его гражданства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин К. получил российское гражданство в упрощенном порядке 27 июня 2006 года, однако в сентябре 2017 года его осудили на 13 лет за совершение тяжких преступлений. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 132, п. «б» ч.2 ст. 132, п. «б» ч.2 ст. 131, ч.2 ст. 162, ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 131, ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (относятся к уголовной ответственности за покушение на преступление) и ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В связи с этим, 12 сентября 2025 года УМВД России по Рязанской области приняло решение о прекращении его гражданства.

Суд установил, что гражданин К. был принят в гражданство, но после этого совершил серьезные правонарушения, что дало основание для прекращения его гражданства в соответствии с действующим законодательством. В итоге суд отклонил иск К. о признании решения незаконным.