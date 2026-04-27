Суд признал рязанскую компанию банкротом за долги на сумму свыше 12 млн рублей

Арбитражный суд Рязанской области признал ООО «Лекаръ» банкротом. Суд начал процедуру банкротства 4 декабря 2025 года, введя режим наблюдения и назначив временным управляющим Филатову Е. В. В ходе процедуры наблюдения временный управляющий собрал информацию о долгах компании и составил реестр требований кредиторов, в который вошли требования на общую сумму 12 миллионов 327 тысяч 528 рублей. На основании представленного отчета суд пришел к выводу о несостоятельности компании и решил ввести конкурсное производство. Так, ООО «Лекаръ» больше не сможет продолжать свою деятельность, активы компании распродадут для удовлетворения требований кредиторов.

Арбитражный суд Рязанской области признал ООО «Лекаръ» банкротом. Суд начал процедуру банкротства 4 декабря 2025 года, введя режим наблюдения и назначив временным управляющим Филатову Е. В.

В ходе процедуры наблюдения временный управляющий собрал информацию о долгах компании и составил реестр требований кредиторов, в который вошли требования на общую сумму 12 миллионов 327 тысяч 528 рублей. На основании представленного отчета суд пришел к выводу о несостоятельности компании и решил ввести конкурсное производство.

Так, ООО «Лекаръ» больше не сможет продолжать свою деятельность, активы компании распродадут для удовлетворения требований кредиторов.