Студент инженерного факультета РГАТУ стал победителем всероссийского конкурса «Менделеевские чтения»

Исследование Артёма Гусева о выдающихся детях из многодетных семей Рязанской земли высоко оценили на конференции. В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялось пленарное заседание конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей четвёртого конкурса исследовательских работ молодых учёных «Менделеевские чтения». Победу в конкурсе одержал студент 2 курса инженерного факультета Рязанского ГАТУ Артём Гусев. Его исследование на тему «Великие дети многодетных семей Рязанской земли» получило высокую оценку жюри.