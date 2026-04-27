Студент инженерного факультета РГАТУ стал победителем всероссийского конкурса «Менделеевские чтения»

Исследование Артёма Гусева о выдающихся детях из многодетных семей Рязанской земли высоко оценили на конференции.
В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялось пленарное заседание конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
Конференция была посвящена вопросам взаимодействия государства и общества для достижения демографического перелома в России: внедрению корпоративного демографического стандарта, развитию системы социально-медицинского патронажа, формированию семейно-ориентированной инфраструктуры городов и стандарту ответственных коммуникаций.
В рамках форума состоялось торжественное награждение победителей четвёртого конкурса исследовательских работ молодых учёных «Менделеевские чтения». Победу в конкурсе одержал студент 2 курса инженерного факультета Рязанского ГАТУ Артём Гусев. Его исследование на тему «Великие дети многодетных семей Рязанской земли» получило высокую оценку жюри.
Научным руководителем проекта выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Светлана Мартынова.
Торжественную церемонию награждения провёл полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Щёголев.
