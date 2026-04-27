Скончался ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Скончался заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр. ру».

Шимелову было 96 лет. Он ушел из жизни 24 апреля. По данным «Осторожно, новости», причиной смерти стал инсульт, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Актер родился в Баку. Работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. В качестве эстрадного режиссера поставил программы «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук, «Москва улыбается вам» и «Это было вчера». С 1979 года вел передачу «Радионяня».

Шимелов получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990-м.