Скончался ведущий «Радионяни» Лев Шимелов
Шимелову было 96 лет. По данным «Осторожно, новости», причиной смерти стал инсульт, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Актер родился в Баку. Работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте. В качестве эстрадного режиссера поставил программы «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук, «Москва улыбается вам» и «Это было вчера». С 1979 года вел передачу «Радионяня». Шимелов получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990-м.
