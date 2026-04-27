Шум во дворе в Рязани закончился вызовом скорой для подростка

В Рязани полицейские проверили сообщение о шумящих подростках у дома № 84 по улице Стройкова. Об этом сообщили в региональном УМВД. Сигнал поступил 26 апреля около 19:00. На место выехал наряд ППС. Там сотрудники обнаружили 15-летнего подростка с признаками алкогольного опьянения — у него была затруднена речь и чувствовался запах спиртного. На место вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у подростка диагностировали алкогольное отравление, его передали медикам.

В Рязани полицейские проверили сообщение о шумящих подростках у дома № 84 по улице Стройкова. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сигнал поступил 26 апреля около 19:00. На место выехал наряд ППС. Там сотрудники обнаружили 15-летнего подростка с признаками алкогольного опьянения — у него была затруднена речь и чувствовался запах спиртного.

На место вызвали скорую помощь. По предварительным данным, у подростка диагностировали алкогольное отравление, его передали медикам.

Личность матери несовершеннолетнего установлена, ее опросили. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.