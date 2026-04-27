Рязанское агропредприятие оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами

В Рязанской области выявили нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов в ОАО «Аграрий-Ранова». Проверка прошла в марте 2026 года. Установлено, что журнал учета применения пестицидов велся с нарушениями установленной формы, а информирование населения о проводимых обработках было неполным. Кроме того, в федеральной системе «Сатурн» отсутствовали сведения за 2025 год. По итогам проверки предприятие привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

