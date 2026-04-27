Россиянам хотят дать бесплатное время для парковки у школ

В Госдуме заявили, что условия пользования платными парковками для семей с детьми различаются в зависимости от региона, это создает дополнительные расходы и неудобства, поскольку речь часто идет о нескольких минутах остановки. Депутаты предложили ввести по всей РФ бесплатное время парковки для родителей у школ.

Россиянам хотят дать бесплатное время для парковки у школ. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме заявили, что условия пользования платными парковками для семей с детьми различаются в зависимости от региона, это создает дополнительные расходы и неудобства, поскольку речь часто идет о нескольких минутах остановки.

Депутаты предложили ввести по всей РФ бесплатное время парковки для родителей у школ.