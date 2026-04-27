Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «обратным переводом»

Мошенники начали использовать новую схему обмана — так называемый «обратный перевод». Суть схемы в том, что злоумышленники переводят деньги на карту жертвы, а затем пишут с просьбой вернуть их на другой счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактиона Кучаву. «Это ловушка, цель которой — сделать из добропорядочного гражданина „дропа“, то есть соучастника преступления», — пояснил эксперт.

Мошенники начали использовать новую схему обмана — так называемый «обратный перевод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактиона Кучаву.

Суть схемы в том, что злоумышленники переводят деньги на карту жертвы, а затем пишут с просьбой вернуть их на другой счет.

«Это ловушка, цель которой — сделать из добропорядочного гражданина „дропа“, то есть соучастника преступления», — пояснил эксперт.

По его словам, такие средства, как правило, украдены у третьих лиц. Если человек переведет их дальше, он может стать участником схемы по обналичиванию и попасть в базу Центробанка о мошеннических операциях.

В этом случае банки вправе заблокировать счета и карты, а доступ к деньгам можно будет восстановить только при личном обращении в отделение.

Эксперт подчеркнул, что при поступлении «ошибочного» перевода нельзя возвращать деньги самостоятельно. Единственный безопасный способ — связаться с банком по официальному номеру и оформить возврат через него.