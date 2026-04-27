Россия ввела запрет на въезд для представителей ЕС в ответ на новые санкции

Россия ответила на введение 20-го пакета европейских санкций, запретив въезд в страну представителям ЕС, которые принимали решения о военной помощи Украине. В МИД РФ отметили, что ограничительные меры также затронули гражданских активистов, представителей академического сообщества, а также депутатов национальных парламентов и Европарламента из стран ЕС, которые поддержали антироссийские резолюции и законопроекты. Министерство подчеркнуло, что действия Брюсселя не изменят внешнеполитический курс России и что 20-й пакет санкций, как и предыдущие, нарушает нормы международного права.

Россия ответила на введение 20-го пакета европейских санкций, запретив въезд в страну представителям Европейского Союза, которые принимали решения о военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что ограничительные меры также затронули гражданских активистов, представителей академического сообщества, а также депутатов национальных парламентов и Европарламента из стран ЕС, которые поддержали антироссийские резолюции и законопроекты.

Министерство подчеркнуло, что действия Брюсселя не изменят внешнеполитический курс России и что 20-й пакет санкций, как и предыдущие, нарушает нормы международного права.

В то же время, лидеры Евросоюза начали обсуждение 21-го пакета санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что некоторые положения текущих санкций мешают принятию новых ограничений, и призвала подумать о дальнейших мерах.