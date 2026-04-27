Россельхознадзор оштрафовал рязанское хозяйство за нарушения

С января по апрель 2026 года Россельхознадзор проверил 6 предприятий в Рязанской области. Инспекторы следили, как хозяйства обращаются с побочными продуктами животноводства (в т. ч. навозом). В результате 64 предупреждения получили юрлица и ИП, занимающиеся разведением животных, — им указали на возможные нарушения. ООО «Орловское» (Пронский муниципальный округ) оштрафовали за нарушения при обеззараживании навоза способом биотермической обработки — обязательным процессом, который снижает опасность отходов.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

