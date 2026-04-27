Расписание автобуса по маршруту 149 Рязань-Коростово изменится с 28 апреля

Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Заокский ДК Рязанского округа». Как отметили в посте, с 28 апреля график движения автобуса вводится прежний. Отправление из Рязани: 7:20, 8:30, 11:00, 13:15, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00. Отправление из Коростово: 6:05, 7:50, 9:00, 11:40, 14:00, 15:40, 17:40, 19:10, 20:30.