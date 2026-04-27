Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе мартовской встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он поручил правительству совместно с Госдумой разработать меры по уменьшению документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании.

Путин подчеркнул важность включения этих мероприятий в отраслевые программы в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости контроля кадровой ситуации и снижения дефицита сотрудников в стране.