Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей
Президент России Владимир Путин поставил задачу снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе мартовской встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он поручил правительству совместно с Госдумой разработать меры по уменьшению документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании.
Путин подчеркнул важность включения этих мероприятий в отраслевые программы в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости контроля кадровой ситуации и снижения дефицита сотрудников в стране.