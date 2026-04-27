Прокуратура оспорила незаконное соглашение на ремонт дорог в Скопине на 28 млн

Выяснилось, что «Дирекция дорог Рязанской области» заключила с «Рязаньавтодором» дополнительное соглашение на ремонт дорог в Скопине без законных оснований. В этом соглашении указана сумма аванса в более чем 28 миллионов рублей. Прокуратура подала иск в суд, чтобы признать это соглашение недействительным и вернуть деньги, которые подрядчик получил незаконно. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура Рязанской области проверила, как соблюдаются законы в сфере госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После того как решение суда вступит в силу, прокуратура будет следить за его исполнением.