OMODA раскрыла особенности системы безопасности кроссовера C5

Бренд OMODA представил детали комплексной системы безопасности нового поколения фастбэк-кроссовера C5. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают три ключевых принципа: усиленная конструкция, сохранение целостности кузова и интеллектуальные системы помощи водителю.

Каркас OMODA C5 на 78% состоит из высокопрочной стали. Три силовые траектории в передней части снижают перегрузки при столкновении, а цельная рама из сверхвысокопрочной стали уменьшает деформацию при боковом ударе. Автомобиль также оснащен шестью подушками безопасности, которые не только срабатывают при столкновении, но и сохраняют до 50% давления в течение 6 секунд для защиты при возможных вторичных ударах.

Комплекс систем помощи водителю ADAS в новом поколении получил способность самообучения и адаптируется под стиль вождения. Он включает в себя систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), автономного экстренного торможения (AEB), мониторинга слепых зон (BSD) и помощи при движении в пробках (TJA).

Защиту кузова обеспечивает антикоррозийная обработка: все ключевые элементы, включая капот, двери, крылья и крышу, проходят оцинковку. Дополнительную защиту дает катафорезное грунтование, что помогает сохранять прочность и внешний вид автомобиля при эксплуатации, в том числе в условиях города и перепадов температур.

Новое поколение OMODA C5 также получило обновленный дизайн и доработанную эргономику салона. Модель оснащена роботизированной трансмиссией DCT для более быстрого отклика, мультимедийной системой с чипом Snapdragon 8155 и экраном до 15,6 дюйма, а также рядом дополнительных опций для повышения комфорта.

