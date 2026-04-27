На Совете законодателей РФ Аркадий Фомин представил успешные практики регионов России в сфере укрепления гражданского единства

В понедельник, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители Правительства России, главы субъектов, председатели законодательных собраний регионов и эксперты обсудили меры, направленные на укрепление гражданского единства и поддержание межнационального и межконфессионального согласия. От Рязанской области в мероприятии принял участие спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Как председатель Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению он представил обобщенную информацию о мероприятиях, которые проводят российские субъекты в целях усиления сплоченности народов России.

В понедельник, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители Правительства России, главы субъектов, председатели законодательных собраний регионов и эксперты обсудили меры, направленные на укрепление гражданского единства и поддержание межнационального и межконфессионального согласия. От Рязанской области в мероприятии принял участие спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Как председатель Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению он представил обобщенную информацию о мероприятиях, которые проводят российские субъекты в целях усиления сплоченности народов России.

Участников дискуссии приветствовала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что на протяжении всей истории России новые народы вливались в единую большую семью, сохраняя свою идентичность, культуру и обычаи:

— Несмотря на языковые, культурные, религиозные различия Отечество у всех нас одно. Особенно ярко это проявляется в сегодняшнее непростое время, когда наши герои всех национальностей и вероисповеданий сражаются на передовой плечом к плечу, — заявила спикер верхней палаты российского парламента.

С основным докладом выступила заместитель Председателя Правительства, сопредседатель организационного комитета по проведению Года единства народов России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в этом году вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики на период до 2036 года. Ее реализация, по словам зампреда, требует серьезного межведомственного взаимодействия органов публичной власти всех уровней и диалога с институтами гражданского общества.

— Особое внимание — работе с детьми и молодежью. Наша главная задача — формирование у них на всех этапах образовательного и воспитательного процессов гражданского самосознания, представлений о единстве российской нации, — сказала Татьяна Голикова.

В рамках обсуждения лучшие практики представил спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что во всех субъектах разработаны и реализуются проекты и инициативы по укреплению единства:

— Работа выстроена системно: мероприятия в сфере межнациональных отношений, формирования общероссийской гражданской идентичности интегрированы в образование, культуру, информационную политику и работу с институтами гражданского общества, — сообщил Аркадий Фомин. — Один из ключевых вопросов — это кадры с соответствующей квалификацией и инструментарий. Наши коллеги отмечают высокий запрос на подготовку специалистов в сфере национальных и религиозных отношений по единым современным программам.

Глава рязанского парламента акцентировал внимание на важности раннего воспитания в детях уважительного отношения к разным культурам, религиям и обычаям и привел примеры успешных образовательных практик:

— В Удмуртии работает образовательный центр «БУД» — это проект для многонациональной молодежи. Получают развитие этноволонтерские отряды, где молодые люди объединены общими делами и видят результаты своей деятельности. В Амурской области во всех школах действует программа, которая содержит модуль «Межнациональное воспитание (этнокультурный компонент)». Предлагается рассмотреть возможность интегрировать подобные образовательные и воспитательные модули, учитывая специфику каждого региона, в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», — отметил Аркадий Фомин.

В рамка дискуссии выступили главы Народного Собрания Республики Дагестан, Законодательного Собрания Ростовской области, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Все представленные предложения будут подробно изучены. Лучшие инициативы найдут отражение в итоговом решении Совета законодателей.