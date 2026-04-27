На Солнце произошли две мощные вспышки класса М

В ночь и утро понедельника, 27 апреля, Солнце выдало две мощные вспышки класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Первую вспышку зарегистрировали в 1:57 по московскому времени с силой М6.0, а вторая — в 9:45 с силой М1.0. Обе вспышки достигли пятого уровня мощности из семи возможных. В последние 48 часов индекс солнечной активности остается высоким и составляет 7,9 балла из десяти. Кроме того, с полуночи понедельника Солнце произвело 14 обычных вспышек класса С, что также свидетельствует о повышенной активности звезды.

