На «Госуслугах» появится кнопка для жалоб на просьбу выключить VPN

На «Госуслугах» в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется. Об этом 27 апреля сообщило Минцифры. Там также заявили, что большинство российских сервисов ограничивают доступ для пользователей, у которых VPN включен. Это делается для безопасности данных. В особенности речь идет о государственных платформах, где хранится персональная информация, подчеркнули в публикации. Россиянам рекомендовали обращаться в службы поддержки тех сервисов, которые предупреждают об установленном VPN-соединении, даже если его нет.

На «Госуслугах» в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется. Об этом 27 апреля сообщило Минцифры.

Там также заявили, что большинство российских сервисов ограничивают доступ для пользователей, у которых VPN включен. Это делается для безопасности данных. В особенности речь идет о государственных платформах, где хранится персональная информация, подчеркнули в публикации.

Россиянам рекомендовали обращаться в службы поддержки тех сервисов, которые предупреждают об установленном VPN-соединении, даже если его нет.