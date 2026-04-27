На девяти рязанских улицах восстановили подачу электричества

В компании отметили, что в 12:50 бригада восстановила электроснабжение на улицах: Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я, Братиславская, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Гоголя, Толстого.