На девяти рязанских улицах восстановили подачу электричества
В компании отметили, что в 12:50 бригада восстановила электроснабжение на улицах: Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я, Братиславская, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Гоголя, Толстого.
В Рязани восстановили электроэнергию. Об этом сообщили в РГРЭС.
Напомним, в 9:57 свет отключили на улицах: Семашко, Гагарина, Железнодорожная 1-я, Братиславская, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Гоголя, Толстого.
