Мошенники начали предлагать россиянам помощь в оформлении новой семейной выплаты

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предупредил россиян о мошенниках, которые звонят гражданам под видом специалистов и предлагают помощь в получении новой семейной налоговой выплаты. Они требуют предоплату за свои услуги, что является обманом. Свищев подчеркнул, что все процедуры оформления выплат можно пройти бесплатно через портал «Госуслуги», многофункциональные центры (МФЦ) или Социальный фонд. Он также отметил, что никаких посредников и комиссий не предусмотрено. Ежегодная семейная налоговая выплата предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении в вузе). Право на получение выплаты имеют семьи с среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 регионального прожиточного минимума.

Мошенники обманывают россиян, предлагая помощь в оформлении новой семейной налоговой выплаты. Об этом пишет РИА Новости.

