Минобороны запретит переводить операторов дронов в другие части без их согласия

В России вводится запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем (БпС) в другие подразделения без их согласия. Об этом сообщил замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, передает «Интерфакс». По его словам, соответствующие указания министра обороны будут направлены в войска, военные комиссариаты и пункты отбора на военную службу по контракту. В Минобороны уточнили, что указания планируется направить в войска до конца апреля 2026 года.

Документ предусматривает запрет на перемещение военнослужащих из войск БпС в другие подразделения, а также использование их исключительно по назначению. Кроме того, закрепляется необходимость строгого соблюдения условий контракта.

Также вводится ответственность командиров за нарушение порядка прохождения службы и увольнения военнослужащих данного направления.

