Метеоролог рассказал, когда в Рязанскую область вернётся весна

Тишковец отметил, что сейчас Центральная Россия находится в тылу североатлантического циклона. В регионах ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки, по прогнозам синоптиков, сохранятся до среды. Тогда интенсивность и продолжительность осадков заметно уменьшится. В четверг в центральных регионах ожидаются заморозки. Погода начнет налаживаться 1 мая. Температура воздуха в регионах прогреется до +11 градусов. Со 2 мая под влиянием скандинавского антициклона температура в регионах начнет расти. «3 мая „купол“ высокого атмосферного давления продолжит старательно возвращать позиции весны и, на фоне малооблачной погоды, в темное время суток будет не ниже +1…+6, в дневные часы потеплеет до +14…+19. Температурные показатели — вернутся в климатическое русло», — отметил Тишковец.

Метеоролог рассказал, когда в Рязанскую область вернётся весна. Об этом сообщает Метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Тишковец отметил, что сейчас Центральная Россия находится в тылу североатлантического циклона. В регионах ожидаются дожди и мокрый снег. Осадки, по прогнозам синоптиков, сохранятся до среды. Тогда интенсивность и продолжительность осадков заметно уменьшится. В четверг в центральных регионах ожидаются заморозки.

Погода начнет налаживаться 1 мая. Температура воздуха в регионах прогреется до +11 градусов. Со 2 мая под влиянием скандинавского антициклона температура в регионах начнет расти.

«3 мая „купол“ высокого атмосферного давления продолжит старательно возвращать позиции весны и, на фоне малооблачной погоды, в темное время суток будет не ниже +1…+6, в дневные часы потеплеет до +14…+19. Температурные показатели — вернутся в климатическое русло», — отметил Тишковец.