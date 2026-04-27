Ко Дню Победы в Рязани проведут более 40 мероприятий

Всего в городе планируется провести более 40 различных мероприятий. Традиционно ожидается встреча батальона курсантов РВВДКУ после их возвращения с парада в Москве. В администрации отметили, что особое внимание на совещании по празднованию 9 мая уделили вопросам поддержки участников и вдов Великой Отечественной войны, а также их участию в праздничных мероприятиях.

Об этом сообщает мэрия.

