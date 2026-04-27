Кадровый резерв в России сократился почти на 9% - исследование

В России снизилось число граждан, входящих в так называемый кадровый резерв. По данным аналитической службы FinExpertiza, в 2025 году таких людей насчитывалось 4,4 млн — это на 415 тысяч, или на 8,6% меньше, чем годом ранее. Доля кадрового резерва сократилась до 5,9% от общего числа занятых (в 2024 году — 6,5%). В эту категорию входят как официально безработные, так и те, кто хотел бы работать, но не готов приступить к труду по различным причинам.

В среднем по стране на одну вакансию, размещенную через службы занятости, приходится 2,6 соискателя.

Наибольшее число незанятых трудовых ресурсов сосредоточено в Дагестане — 344,4 тыс. человек (7,8% от общего показателя), Московской области — 241,5 тыс. (5,5%) и Москве — 197 тыс. (4,5%).