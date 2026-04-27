«Известия»: «Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году

Сеть «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году. Причина — оптимизация и подстройка под новые условия рынка. Об этом газете «Известия» рассказала директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева. В 2025 году компания уже закрыла 93 точки, а общее число магазинов сократилось на 10%. Тогда же сеть впервые с 2012 года получила чистый убыток больше миллиарда рублей.

По словам партнера сети, «Лэтуаль» не смогла получить лицензии на продажу ряда известных брендов, включая Chanel. Ассортимент сузился, продажи в офлайн-магазинах упали. Кроме того, компания активно вкладывалась в онлайн-платформу и меньше занималась обычными магазинами. Это снизило поток покупателей.

Похожая ситуация сложилась и у других продавцов косметики. Сеть «Подружка» закрыла 25 точек, «Рив Гош» — около десяти. Приостановила развитие и «Иль де Ботэ». Эксперты связывают это с тем, что покупатели все чаще уходят в онлайн, а конкуренция с «Золотым Яблоком» и маркетплейсами растет.