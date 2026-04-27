Две трети рязанцев отказываются работать шесть дней в неделю — опрос

Сервис SuperJob узнал у рязанцев, готовы ли они перейти на шестидневную рабочую неделю. В опросе участвовали те, кто сейчас трудится по пятидневному графику. Идею о шестидневке горожане не поддержали. Даже при стандартном восьмичасовом дне 67% опрошенных ответили твердым отказом. Выходные для них оказались важнее денег. Согласились работать шесть дней лишь 21% респондентов.

Мужчины проявили больше лояльности — 28% не против удлиненной недели. Среди женщин желающих нашлось только 14%.

Молодежь до 35 лет соглашается на шестидневку чаще — 27%. Среди людей старше 45 лет таких набралось лишь 16%.