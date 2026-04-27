По данным ГАИ по республике, ДТП произошло 16 апреля в Кайбицком районе. Водитель Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию. В результате столкнулся с автомобилем «Валдай».

ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане попало на видео. Кадры разместила ГК «Автодор» в своем канале в «Максе».

Водитель легковушки и три его пассажира погибли.

ГК «Автодор» сообщила, что, предварительно, водитель Hyundai уснул за рулем. На опубликованных кадрах видно, что фургон двигался по своей полосе. В этот момент в него на высокой скорости врезалась легковушка.

Фото — ГАИ Татарстана. Видео — ГК «Автодор».