Для рязанцев запустили «горячую линию» по профилактике клещевых инфекций

Отмечается, что линия начнет работать с 27 апреля 2026 года и продлится до 10 мая. В этот период специалисты Управления будут готовы ответить на вопросы граждан, касающиеся профилактики клещевого вирусного энцефалита, действий при присасывании клеща, графиков работы лабораторий и правил индивидуальной защиты от укусов клещей. Также в ведомстве уточнили, что обратиться за консультацией можно по следующим телефонам: в выходные и праздничные дни (01.05-03.05.2026 и 09.05-10.05.2026) по номеру 92-98-07 с 10:00 до 15:00, а в рабочие дни — по номерам 8-800-550-85-62, 92-98-08 и 92-90-15 с 10:00 до 17:00.

Рязанцев предупредили о запуске тематической «горячей линии» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

