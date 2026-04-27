484 рязанца попали в травмпункт БСМП за неделю

130 человек обратились за помощью с переломами, 184 — с ушибами, 98 — с растяжениями, 39 — с ранами. В️ публикации напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

За прошедшую неделю, с 20 по 26 апреля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 484 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

