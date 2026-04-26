Жители двух поселков Рязани остались без света

В 15:00 26 апреля «из-за технологического нарушения в вышестоящей смежной территориальной организации» отключилось электричество в поселках Божатково, Храпово, СТ «Планета». Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.