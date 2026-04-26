В Рязани еще на 26 улицах отключили свет
В 17:55 26 апреля из-за технологического нарушения электричество отключилось по следующим улицам: Баженова; Светлая; Старый сад (Голенчино); Голенчинское шоссе; Светлый проезд (Голенчино); Старообрядческий проезд; Космодемьянской; 1-й проезд Ломоносова; Матросова; Пугачева; Разина; Чайкиной; 1-й, 2-й, 3-й Старосадский проезд; Ключевая; Родниковая; Снежная; Семашко; Гагарина; 1-я Железнодорожная; Братиславская; Пушкина; Дзержинского; Татарская; Чернобаевская. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света. Ранее свет пропал в поселках Храпово и Божатково.
Обновлено: позже в РГРЭС заявили, что свет пропал еще на 11 улицах: Новоселов, Колупановка (Шереметьево-Песочня), Зубковой, Большая (Шереметьево-Песочня), Касимовское шоссе, Тимакова, Шереметьевский проезд, Полевая (Шереметьево-Песочня), Старое Село (Шереметьево-Песочня), Васильевский проезд, Песоченская.
