Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника за использование ИИ
По словам Александра Южалина, трудовое законодательство никак не регламентирует использование нейросетей для выполнения задач. Однако работодатель вправе установить запрет — как для конкретного сотрудника, так и для всей организации. В таком случае использование ИИ может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Так, неоднократное нарушение запрета грозит взысканиями вплоть до увольнения.
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, могут ли уволить сотрудника за использование ИИ.
