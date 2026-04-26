Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника за использование ИИ

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, могут ли уволить сотрудника за использование ИИ. Об этом он сообщил 26 апреля в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, трудовое законодательство никак не регламентирует использование нейросетей для выполнения задач.

Однако работодатель вправе установить запрет — как для конкретного сотрудника, так и для всей организации. В таком случае использование ИИ может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Так, неоднократное нарушение запрета грозит взысканиями вплоть до увольнения.