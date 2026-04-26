В Рязанской области затопило дорогу из-за сбросов воды

26 апреля в Михайловском округе из-за сбросов воды через гидротехническое сооружение Пронского водохранилища затопило участок дороги в деревне Серебрянь. Уровень воды над полотном дороги составляет 100 сантиметров. По данным ведомства, жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездная автодорога есть.

