Рязанцам рассказали, как выбрать качественные роллы и снизить риск отравления

В Роспотребнадзоре призвали рязанцев придерживаться следующих рекомендаций: Изучать состав. На сайте заведения должна быть подробная информация о блюде: все ингредиенты, включая соусы и добавки. Проверять доставку в жару. В тёплое время года оптимальное время доставки — не более 30-40 минут. Еда должна ехать в сумке-холодильнике. Проявлять бдительность в магазине. При покупке готового продукта необходимо обратить внимание на срок годности, герметичность упаковки, соответствие температуры хранения указанной на этикетке. Придерживаться правил хранения дома — не более суток в холодильнике.

Рязанцам рассказали, как выбрать качественные суши и роллы и снизить риск отравления. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Как напомнили в управлении, суши и роллы из-за отсутствия полноценной тепловой обработки относятся к скоропортящимся продуктам. В Роспотребнадзоре призвали рязанцев придерживаться следующих рекомендаций: