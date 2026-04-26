Россияне с 26 апреля смогут онлайн оформить гражданство ребенку по рождению
Ранее для оформления нужно было лично посетить территориальный орган МВД. Кроме того, расширяется список тех, кто может подать такое заявление. В их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства. Заявителю после оформления документа онлайн ответ поступит в «Госуслуги».
