Россияне с 26 апреля смогут онлайн оформить гражданство ребенку по рождению

Ранее для оформления нужно было лично посетить территориальный орган МВД. Кроме того, расширяется список тех, кто может подать такое заявление. В их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства. Заявителю после оформления документа онлайн ответ поступит в «Госуслуги».

Россияне с 26 апреля смогут онлайн оформить гражданство ребенку по рождению. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на федеральный закон.

Ранее для оформления нужно было лично посетить территориальный орган МВД.

Кроме того, расширяется список тех, кто может подать такое заявление. В их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

Заявителю после оформления документа онлайн ответ поступит в «Госуслуги».