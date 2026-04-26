Россиянам может грозить до двух лет тюрьмы за магниты на счетчиках

Юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков заявил, что за использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит штраф до 200 тысяч рублей и тюремный срок. Об этом 26 апреля он
Как подчеркнул Иван Курбаков, жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если их найдут, то сделают перерасчет.
Кроме того, за такие действия грозит штраф от 10 до 200 тысяч рублей по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам». Также придется возместить ущерб компании ЖКХ.
Собеседник агентства добавил, что возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч рублей.
Иван Курбаков отметил, что после выявления нарушения виновник должен заменить счетчик за свой счет. В некоторых случаях могут отключить воду до устранения нарушений.