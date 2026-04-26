Россиянам может грозить до двух лет тюрьмы за магниты на счетчиках

Как подчеркнул юрист Иван Курбаков, жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. За такие действия предусмотрен штраф от 10 до 200 тысяч по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам». Также придется возместить ущерб компании ЖКХ. Юрист добавил, что возможна и уголовная ответственность. Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч рублей.