Очаги вредителя лесов обнаружили в соседней с Рязанью области. Об этом сообщили в группе «Цзл Рязанской области» в «ВК».
Речь идет о зимней пяденице. Эта бабочка уникальна. Как объяснили лесопатологи, она летает в ноябре месяце, когда начинаются морозы и все насекомые прячутся. Самки не погибают даже при температуре -9 °C.
Зимняя пяденица питается более чем 200 древесными и кустарниковыми породами не только в лесах, но и в садах.
Самцы летают на значительные расстояния, самки — нет, они добираются до деревьев «пешком».
"Казалось, если самки не могут летать, то вредитель не может распространяться на большие расстояния, однако это не так, вылупившиеся маленькие гусеницы выпускают паутинку и по ветру разлетаются на значительные расстояния", — говорится в сообщении.
Сейчас очаги вредителя выявлены в Московской области, в рязанском регионе пока не зафиксированы. Возможно, по мнению лесопатологов, распространение связано с климатическими изменениями.
С 2025 года идет мониторинг. Обнаружена диспропорция: много самцов, мало самок. Это позволяет прогнозировать отсутствие массового размножения вредителя в 2026 году, заключили в публикации.