На территории Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории региона в период с 20.54 25 апреля до 2.34 26 апреля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 5.21 угрозу атаки объявляли повторно. Она действовала до 7.00. Напомним, над Рязанской областью силы ПВО сбили БПЛА.

На территории Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

