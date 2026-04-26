На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба

На мероприятии с участием президента США Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает Axios.

Звуки выстрелов раздались на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президента США, первую леди, вице-президента и пресс-секретаря администрации эвакуировала Секретная служба.

Пресс-пул Белого дома заявил о задержании преступника.

Портал Аxios сообщил, что злоумышленник был вооружен дробовиком и собирался прорваться через охрану. Он успел выстрелить в сотрудника Секретной службы. Тот не пострадал.

В NYP заявили, что стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии.

По данным CNN, ЧП произошло в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было покушение на Рональда Рейгана. В 40-го президента США стреляли на выходе из здания. Он получил ранение.

