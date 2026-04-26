Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
2 562
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
2 154
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
1 462
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
3 910
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба
На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба

На мероприятии с участием президента США Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает Axios.

Звуки выстрелов раздались на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президента США, первую леди, вице-президента и пресс-секретаря администрации эвакуировала Секретная служба.

Пресс-пул Белого дома заявил о задержании преступника.

Портал Аxios сообщил, что злоумышленник был вооружен дробовиком и собирался прорваться через охрану. Он успел выстрелить в сотрудника Секретной службы. Тот не пострадал.

В NYP заявили, что стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии.

По данным CNN, ЧП произошло в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было покушение на Рональда Рейгана. В 40-го президента США стреляли на выходе из здания. Он получил ранение.

Фото и видео: Truth Social/@realDonaldTrump.