Мэр Ясинский: центр Рязани освободили от ненужных проводов

«Завершён демонтаж ВОЛС на центральных улицах города. С начала года демонтировано более 12 тысяч метров ненужных проводов. Оставшиеся действующие кабели будут постепенно перенесены под землю», — написал Ясинский. Кроме того, он заявил, что в Рязани продолжается ремонт дорог. В настоящее время работы ведутся на улицах Вознесенской, Есенина и Стройкова, а также на участке Московского шоссе.

Помимо этого, выполнена геодезическая разбивка трассы на дороге к санаторию «Сосновый Бор», а в ближайшие дни подрядчик приступит к работам на улице Корнилова. Также планируется ямочный ремонт на улицах Новосёлов, Новой, Кальной, Быстрецкой и Княжье Поле.