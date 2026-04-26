Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозу Гидрометцентра, 26 и 27 апреля в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, дождь, ветер до 20 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств, сообщили в пресс-службе.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 103 бригады «Рязаньэнерго»: 328 энергетиков и 126 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 45 резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1,46 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

В компании напомнили, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно), а также через онлайн-сервисы компании:

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.