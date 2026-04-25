ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области

Также за сутки российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 100 военнослужащих. Средства ПВО РФ сбили за сутки 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников ВСУ самолетного типа.