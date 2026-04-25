Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла утром 25 апреля на 1-м километре автодороги «Коготково-Заводской микрорайон» в Скопинском районе. Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.