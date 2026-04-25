В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники
Депутаты рассказали, что россияне могут написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая. Вместе с выходными и праздничными датами получатся настоящие майские каникулы — 11 дней. Однако в этом случае работник потеряет деньги.
Об этом пишет РИА Новости.
