Рязанку осудили за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Сапожковский суд вынес приговор и признал 42-летнюю жительницу города Рязани виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст. 159.2 УК РФ). По данным следствия, она зарегистрировалась в селе Морозовы Борки Сапожковского района, которое входит в «чернобыльскую» зону, а фактически проживала в Рязани. С 2012 года по 2024 года она получила около 800 тысяч рублей. Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Рязанку осудили за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сапожковский суд вынес приговор и признал 42-летнюю жительницу города Рязани виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст. 159.2 УК РФ). По данным следствия, она зарегистрировалась в селе Морозовы Борки Сапожковского района, которое входит в «чернобыльскую» зону, а фактически проживала в Рязани. С 2012 года по 2024 года она получила около 800 тысяч рублей.

Ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.