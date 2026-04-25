Россиянам объяснили, чем опасны вейпы. Об этом «КП» рассказал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что курение электронных сигарет может привести к тяжёлому заболеванию — «попкорновой болезни».

По словам эксперта, аэрозоль вейпов содержит ацетат витамина Е. В отличие от обычного сигаретного дыма, это вещество проникает не в бронхи, а глубоко в альвеолы — участки лёгких, где кровь насыщается кислородом. В результате защитный слой лёгких разрушается, развивается химический пневмонит, и человек рискует столкнуться с острой нехваткой воздуха — вплоть до смертельной угрозы.

Но это ещё не всё: в организме накапливается кетен — токсин, который по уровню опасности сопоставим с боевыми химическими агентами.