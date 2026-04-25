Россиян предупредили, что за сбор грибов можно оказаться в тюрьме

В Роскачестве напомнили, что при сборе грибов есть немало ограничений. Грибы нельзя собирать в заповедниках, нацпарках, заказниках и других зонах с особым режимом охраны. За это положен штраф до 4000 рублей. А за сбор краснокнижных грибов предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей. Причём если будет доказано, что грибник знал, что берёт, то наступает уголовная ответственность с лишением свободы до 4 лет и штрафом до миллиона рублей. При этом обычные грибы запрещено собирать даже в разрешённых местах (земли лесного фонда), если в регионе действует режим ЧС или противопожарный режим. При нарушении штраф составит до 50 тысяч рублей.

