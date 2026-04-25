Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца

Отмечается, что суды признают неприличный жест оскорблением и назначают за это нарушение штрафы от трёх до пяти тысяч рублей. В одном из случаев «пострадавшему» удалось выиграть иск о взыскании компенсации морального вреда после «бесстыдного пальца». Мужчине якобы пришлось уйти в отпуск, так как «он потерял работоспособность и был морально подавлен», увидев этот жест.

Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца. Об этом пишет «Газета. ру».

