Омбудсмен: среди вернувшихся из плена россиян рязанцев нет

«К сожалению, по предварительным данным, в этом обмене военнопленными рязанцев нет. Надеемся и ждем следующих обменов», — написала Епихина. Напомним, 24 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме 193 на 193.