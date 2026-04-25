Омбудсмен: среди вернувшихся из плена россиян рязанцев нет
«К сожалению, по предварительным данным, в этом обмене военнопленными рязанцев нет. Надеемся и ждем следующих обменов», — написала Епихина. Напомним, 24 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме 193 на 193.
Среди вернувшихся из плена россиян рязанцев нет. Об этом сообщает рязанский омбудсмен Наталья Епихина.
