На окраине Рязани задержали наркозакладчика

Для задержания молодого человека провели специальную операци. При досмотре 18-летнего рязанца оперативники обнаружили чехол для очков, в котором были спрятаны два пакета с самодельными контейнерами со смолообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнерах содержится более 54 граммов синтетического наркотика. Выяснилось, что рязанец успел сделать на одной из улиц Рязани три закладки. Контейнеры с синтетическим наркотиком весом около 9 граммов изъяли с улицы. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

