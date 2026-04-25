На окраине Рязани задержали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Для задержания молодого человека провели специальную операци. При досмотре 18-летнего рязанца оперативники обнаружили чехол для очков, в котором были спрятаны два пакета с самодельными контейнерами со смолообразным веществом.
Экспертиза установила, что в контейнерах содержится более 54 граммов синтетического наркотика.
Выяснилось, что рязанец успел сделать на одной из улиц Рязани три закладки. Контейнеры с синтетическим наркотиком весом около 9 граммов изъяли с улицы.
Возбуждено уголовное дело.